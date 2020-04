Ohligser Händler bieten Lieferdienst : Einzelhändler in Solingen bauen Kundenservice aus

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen: Thomas Gongoll nutzt diverse Kanäle, um Produkte zu vertreiben – und liefert Waren ab 50 Euro ins Haus. Foto: Peter Meuter

Solingen Geschäfte setzen angesichts der verordneten Schließungen oder nachlassenden Kundenströme auf Abhol- und Lieferdienst.

Wer den Kindern oder seinen Enkeln zum Osterfest eine Freude in Form eines kleinen Geschenks machen will, muss in diesem Jahr zumindest auf das Stöbern im Spielzeugladen verzichten. Das heißt aber nicht, dass der Nachwuchs leer ausgehen muss: Denn Einzelhändler, die ihre Geschäfte wegen der Corona-Krise nicht öffnen dürfen, versuchen längst auf anderem Wege, ihre Waren unter die Leute zu bringen – wie zum Beispiel der Freizeit-Fachmarkt Gongoll an der Grenzstraße.

Dort können Kunden die Produktpalette, vom Spielzeug über das Campingzubehör bis zu Sportartikeln, telefonisch, per E-Mail, Skype oder im Online-Shop bestellen. „Viele wissen, was wir haben oder sehen sich unser Angebot im Internet an“, erklärt Inhaber Thomas Gongoll. Die Suche im Regal ersetzt ein Video-Chat per WhatsApp, über den die Mitarbeiter den Kunden die Waren zeigen. Wer diese dann abholen will, meldet sich vorher und kann sie schließlich an der Eingangstür des Marktes ohne Kontakt mit dem Verkäufer entgegennehmen. „Etwa 20 Kunden am Tag kommen zu uns, plus denen, die über den Online-Shop bestellen“, berichtet Thomas Gongoll. Aber auch einen Lieferdienst für Waren ab 50 Euro bietet der Fachmarkt an.

Auch Fisch-Händler Stephan Schälte beliefert auf Nachfrage seine Kunden. Foto: Alexander Riedel

Info Kontaktdaten der Firmen Freizeit-Fachmarkt Gongoll Adresse: Grenzstraße 13, 42 697 Solingen. Abholzeiten: Montags bis freitags 10 bis 17 Uhr, samstags 10 bis 14 Uhr. Telefon: 0212/233 75 330. WhatsApp: 0152 567 61 434. E-Mail: kontakt@gongoll.de Internet: www.gongoll.de Schälte Fischdelikatessen Adresse: Düsseldorfer Straße 92, 42 697 Solingen. Öffnungszeiten: Dienstags bis freitags von 9 bis 18 Uhr, samstags 8 bis 14 Uhr. Telefon: 0212/268 12 40. E-Mail: info@fischschaelte.de www.fischschaelte.de Zweiräder Biernath Adresse: Grünstraße 7, 42 697 Solingen- Telefon: 0212/7 96 10. E-Mail: info@zweiraeder-biernath.de www.zweiraeder-biernath.de

Geschlossen ist, wie auch andere Gaststätten, das Restaurant von Schälte Fischdelikatessen neben dessen Geschäft an der Düsseldorfer Straße. Letzteres ist wiederum geöffnet, mit den inzwischen gewohnten Abstandsregeln und Begrenzungen der Kundenzahl in den Räumen. Die Tische, an denen sich sonst viele Gäste niederlassen würden, um ihre Speisen direkt im Geschäftsraum zu verzehren, sind verwaist. Sämtliche Waren und Speisen können die Kunden aber auch auf Vorbestellung abholen – oder sich sogar nach Hause bringen lassen. Denn im Zuge der Corona-Krise organisierte auch der renommierte Fisch-Händler mit Filialen in Solingen und Haan einen Lieferdienst. „Der wird gut angenommen“, resümiert Mitarbeiter Marco Meyer. Die Anzahl der Kunden, die das Angebot nutzten werde immer größer – eben auch, weil die Möglichkeit des Essens vor Ort weggefallen sei.

Die geschäftlichen Aktivitäten versucht man auch bei Zweiräder Biernath an der Grünstraße so gut es eben geht fortzusetzen: Das Ladenlokal ist geschlossen, die Werkstatt jedoch geöffnet. Dort arbeitet die Belegschaft aus Sicherheitsgründen in zwei Schichten, die einander nicht begegnen. „Die Reparaturen laufen wie vorher ab“, sagt Inhaberin Regine Biernath. Die Annahme findet im Durchgang neben dem Geschäft statt. Dort können Kunden auch per E-Mail oder telefonisch bestellte Waren abholen.

Wer Fahrradschläuche braucht, bekommt sie an einem Automaten am Kundenparkplatz auf der Emscherstraße. Und auch seinen Bring-Service hält das Fahrradgeschäft aufrecht: „Wir koordinieren das und geben den Kunden Bescheid, wann jemand vorbeikommt“, erklärt Biernath.