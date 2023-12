Ehemaliges Hallenbad in Solingen Birker Bad glänzt wieder wie neu

Als der Umbau des Birker Bads noch ganz am Anfang stand, wusste Architekt Bruno Wasser schon: „Das ist ein Ambiente, das Sie in keinem Neubau haben“. Rund zwei Jahre später kann jetzt jeder sehen, was Wasser und seine Tochter Stephanie Gassen in ihrem Kölner Projektbüro auf den Weg gebracht haben.