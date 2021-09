Verein Walder Theatertage : Eine mystische Wasserwelt im Solinger Stadtpark

Das „Theater Anu“ ist mit seiner Inszenierung „Wassermythen“ in Solingen zu Gast. Die Stelzengänger von „Pantao“ werden mit ihren bunten Kostümen und leuchtenden Blütenkelchen die Zuschauer begrüßen. Foto: Theater Anu

Wald Die neu organisierten Veranstalter warten bei „Wald leuchtet“ am 24. September im Stadtpark gleich mit einer nordrhein-westfälischen Premiere auf.

Eine Wand aus 400 Gläsern, tanzende Fabelwesen, spritzendes Wasser, Projektionen und natürlich jede Menge Licht, das durch die Bäume schimmert: Von ihrem abendlichen Ausflug in den Walder Stadtpark werden die Besucher wohl eine Menge optische Eindrücke mitnehmen. „Wassermythen“ heißt die neue Inszenierung des Berliner „Theater Anu“, die erst kürzlich Premiere feierte und in diesem Monat erstmals in NRW zu sehen ist. Sie steht im Mittelpunkt der diesjährigen Auflage von „Wald leuchtet“ am Freitag, 24. September.

Das beliebte und längst zur Tradition gewordene Lichterfest im Stadtteil konzentriert sich coronabedingt auf den Stadtpark. Den aber macht „Anu“ zu einem Lichterweg mit insgesamt sieben poetischen Stationen. „Eine großartige Inszenierung, in der es auch um die klassische Geschichte geht: Wie gehen wir mit Herausforderungen um?“ kündigt Peter Wirtz an. Der zu Jahresbeginn in den Ruhestand getretene Leiter der Friedrich-Albert-Lange-Gesamtschule bleibt dem Theater weiter treu: Im Juli formierte er die Walder Theatertage als neuen Verein. Der trägt nun die Verantwortung für den bekannten kulturellen Reigen im Stadtteil, die zuvor die Walder Gesamtschule innehatte.

Pfarrer Bernd Reinzhagen (l.) und Peter Wirtz mit den Plakaten für „Wald leuchtet“. Foto: Alexander Riedel

Info Karten nur im Vorverkauf Karten zum Preis von fünf Euro gibt es ausschließlich im Vorverkauf unter www.solingen-live.de. Der läuft allerdings noch bis zum Veranstaltungstag um 14 Uhr. Bei der Bestellung können die Zuschauer ein Zeitfenster für ihren Besuch buchen. Es gelten die 3G-Regeln. Eine Altersbeschränkung gibt es nicht. www.walder-theatertage.de

Die Theatertage hätten über die Jahre eine Größenordnung erreicht, die im schulischen Rahmen schwer zu organisieren seien, erklärt Pfarrer Bernd Reinzhagen, Vorstandsmitglied im Verein. Zu dessen Kooperationspartnern gehört die evangelische Kirchengemeinde in Wald ebenso wie die Stadt und der Walder Werbering.

Besonders Lob hat Wirtz für seine Mitstreiter übrig: „Sie bringen immer neue Ideen und wichtige Anregungen mit ein.“ Eine davon setzt der Verein am Donnerstag, 23. September, um: Für den Vorabend von „Wald leuchtet“ haben die Veranstalter Solinger Flut-Helfer als Dankesgeste zu einer Vor-Premiere der „Wassermythen“ eingeladen. Um Gastspiele wie die des Theater Anu überhaupt stemmen zu können, gibt es auch Mittel vom NRW-Ministerium für Kultur und Wissenschaft.

Damit möglichst viele Zuschauer, auch unter Corona-Bedingungen die „Wassermythen“ erleben können, wird das Ensemble jede Station des Lichterweges insgesamt achtmal bespielen. So können die Veranstalter stets eine rund 50-köpfige Gruppe durch die begehbare Bühne schleusen.

Schon vor dem Park warten zudem alte Bekannte auf das geneigte Publikum der Theatertage: Die Stelzengänger von „Pantao“ mit ihren bunten Kostümen und leuchtenden Blütenkelchen begrüßen die Zuschauer – und erinnern damit ein bisschen an Zeiten, in denen es zum gängigen Programm von „Wald leuchtet“ gehörte, durch die Straßen voller hell angestrahlter und geöffneter Geschäfte zu schlendern. Genau diese Freiheit, so hofft man natürlich auch beim Verein „Walder Theatertage“, soll es so bald wie möglich wieder geben – vielleicht schon im nächsten Jahr: Das Programm für die Straßentheatertage im Sommer liege schon in den Schublade, betont Reinzhagen: „Aber wir müssen natürlich die Entwicklung abwarten.“