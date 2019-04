Im Blickpunkt Kulturnacht : Eine magische Nacht unter Strom

Impressionen von der Solinger Kulturnacht 2019.

Solingen Die achte Auflage der Solinger Kulturnacht lockte am Samstag geschätzte 3700 Besucher mit Tanz, Musik und Showeinlagen an Veranstaltungsorte in der ganzen Klingenstadt – und in die Programmbusse.

Zuschauen allein reichte an diesem Abend einfach nicht aus: Kaum hatten sich die Gäste in der Solinger Stadtbibliothek auf ihren Stühlen rund um die Tanzfläche niedergelassen, fanden sie sich auch schon auf selbiger wieder: Nach einer energiegeladenen Hip Hop-Tanz-Einlage mit ihrer Gruppe „Xperience“ forderte Vanessa Chwalek die Besucher nämlich zum Mitmachen auf. „Sie sind eingeladen, ein bisschen Spaß zu haben!“ rief die Tänzerin in die Menge der Besucher.

Und wer sich nicht gerade Wein oder mediterrane Vorspeisen von der Theke geholt hatte, ließ wenig später selbst Beine und Hüften kreisen – darunter auch Kati Schön vom Kulturmanagement. Das richtete am Samstag die 8. Solinger Kulturnacht aus – erneut mit Programm an zehn Kulturschauplätzen der Stadt, vom Klingenmuseum bis zur Musikschule.

Überall kamen die Gäste mit der typischen Handbewegung hinein – dem Vorzeigen der blau-gelben Armbändchen. Und überall waren sie nicht nur Beobachter, sondern selbst Teil der Darbietung. Vor dem Theater und Konzerthaus etwa drang immer wieder Gelächter aus einem kleinen Wohnwagen, drumherum versammelte sich schon am späten Nachmittag eine Menschentraube.

Im zur „Knips Bude“ umgebauten Gefährt von Lars Wierum gestalteten Besucher ihre eigenen Erinnerungsfotos. Dazu schnappten sie sich Accessoires wie Hüte, Hasenohren und Piratensäbel oder rückten vor dem Fotoautomaten einfach eng zusammen – wie Bettina Schulte und ihre Freundinnen. „Wir sind Fans der Kulturnacht und waren auch in den letzten Jahren dabei“, sagte sie. Einer der zwölf mit Live-Musik erfüllten Programmbusse hatte die Clique in die Innenstadt gebracht. „Um noch mehr Aktionen mitzubekommen, müsste das Programm eigentlich noch weiter in die Nacht hineinreichen“, betonte Schulte, bevor die Frauen das Foyer des Konzerthauses betraten.

Auch dort war Mitmachen gefragt: Kinder warfen vom Lichtpult aus ihre eigenen Muster an Wand und Decke. Und auch Chemiker „Magic Andy“ bezog in seine Wissenschaftsshow immer wieder jung und alt mit ein. Gemeinsam mit seinen Assistenten färbte er durch das Schütteln von Trinkflaschen Flüssigkeiten rot und blau oder brachte in einer Metallschale Wasser zum Sprudeln.

Draußen trudelten derweil mehr Programmbusse mit Gästen ein – etliche davon auch aus dem Umland. „Ich bin zum ersten Mal bei der Kulturnacht dabei“, sagte der Wuppertaler Norbert Auf dem Graben. Aufmerksam geworden war er auf das Ereignis durch Nachbarin Ulrike Friese, die schon im Vorjahr durch die Klingenstadt gezogen war. „Mich interessiert besonders das Musikprogramm“, erklärte sie.

Nach der Stippvisite im Konzerthaus plante die vierköpfige Gruppe einen Abstecher in die Cobra. Dort brachten die „Juicy Souls“ die Gäste in der Halle mit Klassikern der 60er und 70er Jahre zum Tanzen. Die Musiker des AWO-Proberaumhauses „Monkey`s“ stellten wiederum das Schaffen David Bowies in den Mittelpunkt ihres Auftritts. Schwelgend verfolgte die dicht gedrängte Menge Titel wie „Life on Mars“ oder „Space Oddity“.

Insgesamt zogen am Samstag laut Veranstalter Timm Kronenberg geschätzte 3700 Kulturbegeisterte durch die Stadt – in etwa so viele wie im Vorjahr. Die Stadtwerke stellten zwölf strombetriebene Programmbusse. In Richtung Schloss Burg konnten die Fahrgäste vom Bülowplatz aus in vier Pendelbusse umsteigen. Auf der Strecke nach Schloss Burg wurden die Stadtwerke vom Fahrgast-Aufkommen überrascht. Der Umsteigepunkt am Bülowplatz hat sich inzwischen zu einem eigenen kleinen Partyort entwickelt – mit Imbisswagen und Live-Musik.