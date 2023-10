Fehlende Informationen nach Bombendrohungen Eine Anmaßung der Polizei gegenüber der Solinger Öffentlichkeit

Nach der per E-Mail am vergangenen Sonntagabend eingegangenen Bombendrohung gegen die Alexander-Coppel-Gesamtschule ist es durchaus nachvollziehbar gewesen, dass sich die Verantwortlichen in der Schulleitung und bei der umgehend alarmierten Polizei zunächst einmal darauf verständigt haben, von einem Gasleck zu sprechen. Denn tatsächlich wollte man in der konkreten Situation unter Schülern und Eltern, aber auch innerhalb der Lehrerschaft eine Panik sowie um sich greifende Gerüchte vermeiden.