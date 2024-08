Neue Statistik für Solingen und Remscheid Einbruchszahlen bewegen sich weiter auf hohem Niveau

Die relative Ruhe der Corona-Zeit war eher trügerisch. Denn nachdem die Zahl der Wohnungseinbrüche in den Jahren 2020 und 2021 im gesamten bergischen Städtedreieck spürbar zurückgegangen ist, sind die oftmals in Banden organisierten Einbrecher inzwischen wieder so aktiv wie früher. Das legt zumindest die jüngste Statistik des unter anderem für Solingen und Remscheid zuständigen Polizeipräsidiums Wuppertal nahe, wo das zuständige Kriminalkommissariat für das bergische Städtedreieck im ersten Halbjahr 2024 insgesamt 389 Einbrüche beziehungsweise Einbruchsversuche registriert hat.