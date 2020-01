Keine Beute an der Elbestraße : Einbrecher dringen in leere Wohnung ein

Einbrecher dringen in leere Wohnung ein

Keine Beute an der Elbestraße

Solingen Nicht besonders intelligent gingen Einbrecher zwischen Samstag und Dienstag an der Elbestraße vor.

Nach Polizeiangaben brachen sie in eine leerstehende Wohnung ein – und machten demzufolge auch keine Beute. Zwischen Montag und Dienstag drangen zudem unbekannte Täter in ein Fabrikgebäude in der Straße Gleisdreieck ein und entwendeten dort Elektronikartikel.