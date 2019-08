Solingen-Wald : Einbruch durch die Decke in eine Schule

Solingen-Wald Zwischen dem 23. und 26. August verschafften sich Einbrecher über eine Zwischendecke Zugang in die Aula einer Schule in Solingen-Wald.

(red) Zwischen dem 23. und 26. August verschafften sich Einbrecher über eine Zwischendecke Zugang in die Aula einer Schule in Solingen-Wald. Dort und in den angrenzenden Bereichen beschädigten sie nach Angaben der Polizei Teile der Inneneinrichtung. An der Poststraße stiegen am Montag Unbekannte in der Zeit von 1.30 Uhr bis 4.20 Uhr in eine Gaststätte ein und entwendeten einen niedrigen Bargeldbetrag sowie den Inhalt zweier Spielautomaten. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu melden.