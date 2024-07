Feuerwehreinsatz in Solingen Ein Verletzter nach Wohnungsbrand in der Nordstadt

Eine Matratze, die durch eine brennende Zigarette Feuer gefangen haben könnte, hat am Montagnachmittag möglicherweise einen größeren Feuerwehreinsatz in der Solinger Innenstadt ausgelöst. Wie die Leitstelle der Feuerwehr später auf Nachfrage mitteilte, wurde bei dem Brand in einem Wohnhaus an der Burgstraße in der Nordstadt eine Person verletzt, die anschließend ins Klinikum gebracht werden musste.