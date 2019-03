Solingen – besser als sein Ruf: Ein hilfreicher Blick von außen

Solingen Oberbürgermeister Tim Kurzbach sollte sich nicht zu früh freuen. Wenn er am Montag Besuch bekommt von Handels-Geschäftsführer Ralf Engel, hat dieser nicht nur Lob im Gepäck. Denn für den Verband gibt es – neben Positivem – auch Probleme in der City.

So hat Engel angekündigt, mit der Stadtspitze zum Beispiel ebenfalls über Sauberkeit sowie Sicherheit zu sprechen, die aus Sicht mancher Bürger zu wünschen übrig lassen. Gleichwohl sind die Einschätzungen des Handelsverbandes zur Lage in der Solinger Innenstadt ein hilfreicher Blick von außen. Ralf Engel hat den Vergleich und weiß, dass sich die Klingenstadt hinter den Nachbarn nicht verstecken braucht. Gerade das Bemühen der Stadt, Teile der City umzuwandeln, überzeugt ihn. Das sollten sich auch jene Solinger bisweilen in Erinnerung rufen, die sonst eher meckern. Man muss die Beamten im Rathaus weiß Gott nicht für alles loben. Aber manches wird in Solignen im Großen und Ganzen gut angegangen. Und das darf auch mal gesagt werden. (or)