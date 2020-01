Ein Besuch im Solinger Tierpark Fauna : Hochbetrieb in drei Revieren

Solingen Die Aufgaben einer Tierpflegerin sind breit gefächert – von Fütterung der rund 350 tierischen Bewohner bis zur Reinigung der Gehege.

Tierpark Fauna Die Anlage an der Lützowstraße 347 wurde im Jahr 1932 eröffnet. Träger ist der Natur- und Vogelschutzverein Tierpark Fauna. 350 einheimische und exotische Tiere sind auf dem rund drei Hektar großen Gelände in Gräfrath zuhause. Außerdem gibt es eine Tierparkschule, einen Kiosk und einen Spielplatz.

Mit ihrem Beruf kam die heute 27-Jährige schon früh in Kontakt: Der beste Freund ihres Vaters arbeitete als Affenpfleger. Nach einem Praktikum machte sie ihre Ausbildung in Bremerhaven – und ist heute auf der Gräfrather Anlage eine von vier ausgebildeten Tierpflegekräften. Deren Job bietet eine Menge Abwechslung: „Man soll rotieren und sich mit allen Tieren auskennen“, sagt Busekroos.

Ihr Tag hat um 7.30 Uhr begonnen. „Wir drehen unsere Runde durch den Park und sehen, ob alle gesund sind“, erzählt sie. Verletzt fand die Tierpflegerin eine Ziegendame vor. Sie war wohl umgeknickt und hatte sich eine Klaue eingerissen. Somit ging es rasch zum Tierarzt. Doch nach der Heimkehr ins Gehege fingen – nicht untypisch – die Probleme erst an: „Weil sie nach der Tierarztpraxis riecht, wird sie von den anderen gemobbt“, erklärt Busekroos. Deswegen verbringt die verwundete Ziege, die Zuhause weiter behandelt wird, die nächste Zeit getrennt von den Artgenossen im Stall. Dass das gut so ist, erkennt auch der Beobachter schnell: Denn vor dem Haus kratzt eine andere Ziege immer wieder vergeblich an der verschlossenen Tür.

Nach dem Rundgang steht für die Tierpfleger die Aufteilung in die Reviere an. Drei Touren gibt es: Die sogenannte Affentour und die Ziegentour, mit denen man zwei Areale des Tierparks abdeckt, und die Arbeit in der Futterküche. Letzteres ist an diesem Tag die Aufgabe von Josefine Busekroos. Vor einer Reihe von Tonnen mit Trockenfutter stehen in der Küche Kisten mit Obst und Gemüse, das der Tierpark kostenlos aus den übrig gebliebenen Beständen vom Supermarkt Dornseifer bekommt.