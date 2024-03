Immobilienmarkt in der Klingenstadt Eigentumswohnungen in Solingen werden günstiger

Die Preise für Eigentumswohnungen in Solingen haben im Vergleich mit den anderen beiden Bergischen Großstädten eine regelrechte Talfahrt hinter sich. Wie die gerade erst erschienene aktuelle Ausgabe des Postbank Wohnatlas für das vergangene Jahr aufzeigt, sank der Kaufpreis für Eigentumswohnungen in der Klingenstadt demnach von 2022 auf 2023 um inflationsbereinigt 13,85 Prozent. Das ist mehr als in Remscheid mit minus 12,99 Prozent und Wuppertal mit minus 12,53 Prozent. Das heißt, der Preisverfall ist in Solingen am größten.