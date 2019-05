Eigeninszenierung : Im Theater wird es komisch fantastisch

Solingen Als Eigeninszenierung des Kultumanagements haben am 22. Mai „Die lustigen Weiber von Windsor“ Premiere.

Igor Folwill ist es dennoch gelungen, eine ansehnliche Besetzung für „Die lustigen Weiber von Windsor“ zu gewinnen. Die Partie des Herrn Reich wird von Lucas Singer, Ensemblemitglied der Oper Köln, verkörpert. Frau Reich wird von Uta Christina Georg gespielt. Die freischaffende Künstlerin hat in den knapp zwanzig Jahren ihrer sängerischen Tätigkeit an rund 25 Opernhäusern über 40 Partien verkörpert. Seit 2012 unterrichtet sie an der Musikschule Köln das Fach Gesang. Die aus Santiago de Chile stammende Stephanie Elliott wird in die Rolle der Frau Fluth schlüpfen. Sie war mehrere Spielzeiten am Theater für Niedersachsen engagiert, zahlreiche Gastspiele führten sie an Theater in ganz Deutschland.