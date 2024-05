Atlas 2024 zeigt aktuelle Werte auf Ehrenamtler in Solingen fühlen sich zu wenig wertgeschätzt

Die Ehrenamtsquote liegt in Solingen bei 42 Prozent. Das zeigt der neue Ehrenamtatlas auf, der jetzt für das laufende Jahr herausgegeben wurde. Der Wert in Solingen ist damit geringer als im Landesdurchschnitt. Demnach beläuft sich die Ehrenamtsquote für Nordrhein-Westfalen auf 54 Prozent. Das heißt, 54 Prozent aller Menschen über 18 Jahren engagieren sich in irgendeiner Form ehrenamtlich. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein leichter Anstieg. Den höchsten Wert erzielt mit 75 Prozent der Kreis Höchster. Der vergleichsweise geringe Wert für Solingen belegt indes eine ungeschriebene Regel: Die Befragung zeigt, dass sich in NRW die meisten Menschen nicht in den Großstädten engagieren, sondern eher in den ländlich geprägten Gebieten.