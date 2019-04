Solingen : Edeka auf Olbo-Gelände? Prozess erst Ende Juni

Solingen Am 27. Juni beginnt der Prozess zwischen Edeka Rhein-Ruhr und der Firmengruppe Graf Thun und Hohenstein.

Am 27. Juni beginnt der Prozess zwischen Edeka Rhein-Ruhr und der Firmengruppe Graf Thun und Hohenstein. Im Saal L 301 steht dann der zweimal verschobene Gütetermin um einen Selbstbedienungsmarkt von Edeka auf dem Olbo-Gelände an. Auf dem besteht die Gesellschaft, habe sie doch einen entsprechenden Mietvertrag mit der Gräfin. Diesen hätte sie an den neuen Investor für das O-Quartier, die Berliner Kondor Wessels Holding GmbH, mit verkaufen müssen. Ob das so ist, dazu äußert sich Kondor Wessels nicht. Auch aus dem Sitz der gräflichen Firmengruppe in Bayreuth gibt es keine Informationen zum laufenden Verfahren.