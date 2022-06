Musik-Party und Winzerfest im August : Lokale Vielfalt auf der Sommerparty „Echt.Scharf.Solingen“

Solingen Mitte August kehrt die Sommerparty in die Innenstadt zurück. An drei Tagen treten Solinger Bands auf. Erstmals sind auch die Bergischen Symphoniker dabei. Parallel dazu findet wieder das Winzerfest auf dem Fronhof statt.

„Buy local, play local“ – so fasst Waldemar Gluch den Anspruch der diesjährigen Sommerparty zusammen. Der Vorsitzende des Initiativkreises freut sich auf die 13. Ausgabe von „Echt.Scharf.Solingen“. Vom 12. bis 14. August sollen Solinger Musiker auf dem Neumarkt für Partystimmung sorgen, außerdem soll der Handel gestärkt werden. Dazu gibt es einen verkaufsoffenen Sonntag. Auch das Winzerfest auf dem Fronhof wird wieder parallel zur Sommerparty stattfinden, ebenso wie der Schausteller-Markt in der City.

„Es war nicht schön, vergangenes Jahr die Absage zu verkünden“, erinnert sich Waldemar Gluch an die Corona-Pause. Umso mehr freue er sich auf dieses Jahr. „Ich stehe seit 20 Jahren für den lokalen Handel. Den unterstützen wir mit der Party und den angeschlossenen Aktionen.“ Nach den vergangenen Corona-Jahren wolle man aber nicht nur den Handel stärken, sondern ebenso die Solinger Musikszene. „Auch in Solingen sind viele Profi-Musiker zwischenzeitlich in die Grundsicherung gefallen“, sagt Philipp Müller, verantwortlich für die Programm-Koordination der „Echt.Scharf“-Party, mit Blick auf die Corona-Folgen. Deswegen setzen die Organisatoren diesmal fast ausschließlich auf Solinger Bands.

Info Sommerparty ist auf Sponsoren angewiesen Veranstaltungszeitraum Sommerparty und Winzerfest finden vom 12. bis zum 14. August in der Solinger Innenstadt statt. Das Musikprogramm startet um 17, 16.30 beziehungsweise 12 Uhr. Der verkaufsoffene Sonntag findet am 14. August zwischen 13 und 18 Uhr statt. Im Rahmen der städtischen Nachhaltigkeitsoffensive gibt es erstmals ein Becherpfand-System. Finanzierung Die Durchführung der Sommerparty kostet den Veranstaltern zufolge rund 100.000 Euro. Nur dank zahlreicher Sponsoren sei es möglich, ein Fest dieser Größenordnung kostenlos für die Besucherinnen und Besucher anzubieten. Einige wenige Sponsoren seien im Vorfeld abgesprungen, so Waldemar Gluch, es gebe jedoch auch neue. Die Stadtsparkasse, der Hofgarten und der Werbe- und Interessenring Solinger Innenstadt zählen zu den wichtigsten Geldgebern.

Dazu habe sie auch eine Entwicklung in den umliegenden Städten getrieben: Während die Sommerparty als umsonst-und-draußen-Fest früher in der Region ein Alleinstellungsmerkmal war, ziehen nun viele Städte mit ähnlichen Veranstaltungen nach, so Müller. Teilweise finden diese am gleichen Wochenende statt. „Das hat uns die Entscheidung erleichtert, auf lokale Vielfalt und Spitzenklasse zu setzen“, sagt Müller und nennt damit auch das diesjährige Motto. Geplant sei eine „große Bühne für Solinger Künstler und Solinger Publikum“, fasst Gluch zusammen. „Ich glaube, das wird eine große Resonanz haben.“

Ganz besonders freue er sich in dem Zuge, dass erstmals die Bergischen Symphoniker bei „Echt.Scharf“ auftreten werden. Die habe man schon lange dabei haben wollen, so Gluch. „Aber sie spielen nun mal nicht in den Sommerferien.“ Diesmal jedoch finde die Party eine Woche nach Ferienende statt. „Wir erhoffen uns von dem Auftritt der Bergischen Symphoniker auch, ein anderes Publikum als sonst zum Neumarkt zu locken“, so Gluch. Auch das sei zur Stärkung des Handels wichtig. Man wolle allen Solingerinnen und Solingern zeigen, was die Innenstadt zu bieten habe.

Lesen Sie auch Echt.Scharf.Solingen und Zöppkesmarkt 2022 : Events auf Neumarkt trotz Kran möglich

Weitere Musik komme unter anderem von den „Big Five“, wie Philipp Müller es ausdrückt: den etablierten Solinger Party-Bands „Juicy Souls“, „Mike & The Waiters“, „Pirates of Love“ sowie „See You“, ergänzt durch das Musik-Projekt „Rock City Allstars“, das Profi-Musiker mit jahrelanger Bühnenerfahrung vereint. Als internationales Highlight und einzigen nicht-Solinger Auftritt wird es Samstagabend mit der „Robbie-Experience“ eine Tribute-Show für Robbie Williams geben. „Es ist ein Werteversprechen der Sommerparty, dass wir immer etwas Internationales bieten“, erklärt Müller zu dem Auftritt. Insgesamt sind zwölf Acts geplant, vier pro Abend.