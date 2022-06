Vom 12. bis zum 14. August veranstaltet der Initiativkreis wieder in der gesamten Innenstadt die Sommerparty Echt.Scharf.Solingen. Nach zwei Jahren Corona-Pause setzten die Veranstalter hauptsächlich auf Solinger Musiker und Musikerinnen.

In dem Zuge werden erstmals auch die Bergischen Symphoniker auftreten. Sie spielen – in verkleinerter Besetzung – am Freitag um 18 Uhr ein Stadtteilkonzert.