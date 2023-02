Sportstätten in Solingen Neue Klimaziele für die Eissporthalle

Derweil macht aber auch der neue Alltag in der Eishalle Fortschritte. „Die ersten drei Monate seit der Eröffnung der diesjährigen Eissaison am 28. Oktober vergangenen Jahres sind gut angelaufen“, sagte Wolfgang Lingen, der in diesem Zusammenhang auch die Angestellten in der Eishalle einschloss. Diese waren durch den EC Bergisch Land vom alten Betreiber Lebenshilfe übernommen worden. Und inzwischen, so Lingen, hätten alle Beteiligten untereinander eine nach oben gehende Lernkurve durchlaufen, was zum Beispiel neue Ideen für die Solinger Eissporthalle angehe.