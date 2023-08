Düsseldorfer Start-up zieht nach Solingen Hier verschreibt der Arzt die Salbe per App

Solingen · Am Samstag, 26. August, feiert eine ganz besondere Hautarztpraxis in Solingen ihre Einweihung: Es ist die nach eigenen Angaben erste hybride Arztpraxis. Hier erfolgt die erste Diagnose erst einmal via App.

25.08.2023, 16:18 Uhr

Das Solinger Ärzteehepaar Estefania und Patrick Lang hat seine Praxis im ehemaligen Ohligser Amtsgericht. Seit zwei Wochen läuft der Betrieb, die Eröffnung wird Samstag, 26. August, gefeiert. Foto: Patrycia Lukas

Wer hier mit Allergien ärztliche Hilfe sucht, betritt zunächst einmal ein wahrhaft fürstliches Entree: Die neue Hautarztpraxis, die vor zwei Wochen im ehemaligen Amtsgericht Ohligs ihren Betrieb aufgenommen hat, hat sich in traumhaft schön ausgestatteten Räumen angesiedelt. Eigentümer Mirko Novakovic hat sie für einen sechsstelligen Betrag in enger Abstimmung mit dem Solinger Amt für Denkmalschutz minimalistisch-elegant ausstatten lassen und lässt damit den alten Relikten des 1895 erbauten Gebäudes wie etwa den mosaikartigen Fliesen, Türbögen und Fenstern genügend Raum für ihren ganz eigenen Auftritt.