Absage in Solingen Ohligser Dürpelfest fällt dieses Jahr aus

Jetzt ist es sozusagen amtlich. Das traditionsreiche Dürpelfest in der Ohligser Innenstadt kann in diesem Jahr nicht stattfinden. Das haben die Stadt Solingen und das Organisationsteam der Ohligser Werbe- und Interessengemeinschaft (OWG) am Dienstagnachmittag in einer gemeinsamen Erklärung bekannt gegeben.