Festwochenende in Solingen Ohligs Dürpelfest – Veranstalter ziehen positive Bilanz

Ein wenig „aufregend“ sei die Planung angesichts der neuen Rahmenbedingungen in der umgestalteten Fußgängerzone schon gewesen, verrät Frauke Pohlmann vom Vorstand der Ohliger Werbe- und Interessengemeinschaft (OWG) am Sonntag. Letztlich habe aber alles, was man sich zum Dürpelfest vorgenommen habe, gut funktioniert: „Alle haben an einem Strang gezogen“, betont sie in einem ersten Resümee über das Dürpelfest im Gespräch mit unserer Redaktion am Sonntag. Wenn es doch einmal kleinere Schwierigkeiten gab, hätten sich die Beteiligten gegenseitig unterstützt.