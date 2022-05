Starkregen und Orkan in Solingen für Freitagnachmittag angesagt : Dürpelfest beginnt um 18 Uhr

Alles ist aufgebaut. Das Dürpelfest soll um 18 Uhr starten. Foto: Peter Meuter

Update Solingen Das Dürpelfest in Ohligs und die Sommerweihnacht in Oberburg starten wegen des für Freitag auch in Solingen angesagten Wetters mit Verzögerung.

Um kurz vor 16 Uhr am Freitag kam die gute Nachricht. Das Dürpelfest in Ohligs kann am Freitagabend um Punkt 18 Uhr beginnen. Das hat soeben Gloria Göllmann vom Organisationsteam bekannt gegeben. Die neueste Wetterprognose, sehe kein Unwetter mehr für Ohligs, so Göllmann auf Nachfrage.

Zuvor war der Beginn des Festes am Freitagvormittag zunächst einmal ausgesetzt worden und auf 18 Uhr verschoben worden. Dies hing allerdings bis auf Weiteres von der Entwicklung des Wetters ab. Und auch am anderen Ende der Stadt, in Burg, warf das angekündigte Unwetter die Planungen durcheinander. So wird die Sommerweihnacht auf dem Sportplatz in Unterburg nun erst am Samstag um 11 Uhr anfangen, nachdem es urprünglich auch in Oberburg sxchon am Freitag hatte losegehen sollen.

Den ganzen Freitag über hatte die angekündigte Schlechtwetterfront auch die Stadtverwaltung in Atem gehalten. So bat die Stadt am Freitagmittag beispielsweise alle Eltern, ihre Kinder vor dem Unwetter aus Kitas, Tagespflege oder Offenen Ganztag abzuholen.

Tatsächlich zog ab 14 Uhr ein Gewitter mit heftigen Regen über die Stadt. Die Feuerwehr musste zu Einsetzen ausrücken. Doch schließlich beruhigte sich das Wetter nach gut einer Stunde wieder, so dass eben grünes Licht für das Dürpelfest gegeben werden konnte.

Die Sommerweihnacht auf dem Sportplatz Oberburg beginnt derweil am Samstag. Die Veranstalter haben die Veranstaltung für heute abgesagt. Am Samstag und Sonntag, 21. und 22. Mai, soll der Weihnachtsmarkt mit Eisbahn und Tannenbäumen im Frühlig aber wie geplant stattfinden.

Auf dem Festgelände in Ohligs wiederum ging am Vormittag vieles scheinbar seinen gewohnten Gang: Nach und nach bereiteten sich die Schausteller und Vereine in der belebten Fußgängerzone auf den Aufakt des Festes vor – so auch an der wohl ältesten Bude, in der ein privater Freundeskreis so wie schon andere Gruppen zuvor Pizza verkauft. Das erste Blech war um die Mittagszeit schon fertig. „Aber nur für uns“, stellten die Betreiber klar. „Wir und auf alles vorbereitet und bleiben hier“, verriet Matthias Böning der im T-Shirt mit Kochmütze schon als Pizzabäcker zu erkennen war. „Und wenn das Unwetter losgeht“, schob er hinterher, „sichern wir die Bude mit Brettern und einer Plane ab.“