Brückenfest und verkaufsoffener Sonntag : Ein Hauch von Dürpelfest

Tausende Besucher strömten beim Brückenfest in die Ohligser Fußgängerzone und an die Bücherstände. Foto: Alexander Riedel

Solingen Unter dem Motto „Ohligs verbindet“ strömten viele Besucher in die Fußgängerzone, durchstöberten Läden und Bücherstände. Auf dem Ohligser Markt versammelten sich Fahrer der „Six Bridges Rally“ zum Nachtreffen.

Der Enkel freute sich über eine Fahrt auf dem Kinderkarussell, der Großvater über die „gelbe Kaiserkrone“. „Die hatte ich vorher in mehreren Blumenläden vergeblich gesucht und jetzt endlich doch bekommen“, freute sich Wolfgang Steglich. Am Sonntag durchstreifte er mit seiner Familie die Düsseldorfer Straße – und machte schließlich am Blumenzwiebel-Stand von Markus und Tanja Kalendkiewicz Halt. Die Händler waren mit ihrem Angebot erstmals in die Ohligser Fußgängerzone gekommen. „Viele andere Märkte finden leider noch immer nicht statt, umso mehr freuen wir uns, hier zu sein“, berichtete Tanja Kalendkiewic. Die Resonanz könne sich durchaus sehen lassen: Schließlich schlenderten ab Mittag zum Brückenfest mit verkaufsoffenem Sonntag unter dem Motto „Ohligs verbindet“ tausende Besucher durch das Zentrum des Stadtteils.