Dürpelfest 2018 in Solingen - Ohligs im fröhlichen Ausnahmezustand

"Im Süden von Ohligs"

Freitag, 25. Mai: 16 Uhr Xperience (Tanz), 16.30 Uhr Bluefonk, 18.30 Uhr The Real FUNKtion, 20 Uhr So I said Rock, 20.30 Uhr Casa d´Locos.

Samstag, 26. Mai: 14 Uhr Xperience, 15Uhr Annika Kron & Erwin Paech, 16.30 Uhr Monkey Maze, 18 Uhr So I said Rock, 18.30 Uhr Down Town ft.Hermann Daun, 20.30 Uhr David Hanselmann.

Sonntag, 27. Mai:11 Uhr Xperience, 12 Uhr Em Brass, 13 Uhr Franzi Rockzz, 14 Uhr Die Dürfen Das, 15.30 Uhr Teneja, 16.30 Uhr Etienne Eben & Band, 18 Uhr Senjam, 19.30 Uhr ßoon.

Wittenbergstraße

Freitag, 25. Mai: 15 Uhr Keen Sence, 17 Uhr Skrabic mit Lui-Akustik, 19 Uhr S.A.C.K.

Samstag, 26. Mai: 13.30 Uhr Kinder- und Jugendchor St. Joseph, 15 Uhr Rock-o-Co, 17 Uhr Himmelsfunken (Tanz), 17.30 Uhr We Perform Ensemble, 19 Uhr Charly T. Allstars.

Sonntag, 27. Mai: 12 Uhr Himmelsfunken, 17 Uhr Groove Ahead, 19 Uhr Betrayers of Babylon.

Forststraße

Freitag, 25. Mai: 17.30 Uhr TMF 3, 19.30 Uhr Aftermidnight.

Samstag, 26. Mai: 17 Uhr 30 Blue Fingers, 19.30 Uhr Mike & the Waiters.

Sonntag, 27. Mai: 15 Uhr Gus Myers, 17 Uhr Destiny Calling.

Bremsheyplatz

Freitag, 25. Mai: 15 Uhr Kids Chor, 17 Uhr Tanzschule Mavius, 19 Uhr You Who.

Samstag, 26. Mai: 13 Uhr The Lifters, 16 Uhr Still, Loud & Perfect, 20 Uhr La Kawa Banda.

Sonntag, 27. Mai: 12.30 Uhr Kölscher Frühshoppen, 15 Uhr Antonio Bologna, 17 Uhr Art of - Zentrum für Tanz, 19 Uhr Fachwerk.

Grünstraße

Freitag, 25. Mai: 18 Uhr See You.

Samstag, 26. Mai/Sonntag, 27. Mai: 17 Uhr Der Letzte Schrei