Dürpelfest in Solingen-Ohligs „Man spürt, wie sehr sich die Leute freuen, feiern zu können“

Und natürlich ist das Dürpelfest auch ein Fest der Musik: 70 Live-Künstler, darunter viele Bands und Solisten, aber auch Tanzgruppen und DJs treten am Wochenende auf den bewährten Bühnen an Bremsheyplatz, Wittenbergstraße, Forststraße, Grünstraße und unterer Düsseldorfer Straße auf – sowie auf der neu hinzugekommen Bühne an der umgebauten „Spinne.“ Erstmals präsentieren die Kulturvereine Cow Club und Waldmeister dort ihr Programm: „Wir konnten uns vor Anfragen von Bands kaum retten“, berichtet Benjamin Vitt, zweiter Vorstand von Waldmeister, am Samstag. Die Teilnahme am Dürpelfest sei eine tolle Werbung, und die Stimmung vor der Bühne wunderbar entspannt.