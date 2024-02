Kokainschmuggel nach Solingen Drogen im präparierten Skoda

Die Staatsanwaltschaft war davon ausgegangen, dass von Mai 2021 bis zum März 2022 ein schwunghafter Handel betrieben wurde. Jeweils ein Kilo Kokain wurde in einem „präparierten“ Skoda transportiert, insgesamt sollen so mehr als zehn Kilo Kokain nach Solingen gebracht worden sein. Das Versteck im Auto hatte sich nur bei eingeschalteter Heckscheibenheizung und mit einem Magneten öffnen lassen. Auch die bereits verurteilte – und nun als Zeugin im Prozess gegen den Angeklagten nicht erschienene - Frau hatte sich damals zu den Tatvorwürfen eingelassen und gesagt, dass sie zu den Kurierfahrten gezwungen worden sei. Nach der Trennung von ihrem Ex-Partner seien dessen Kumpane bei ihr aufgetaucht, um nach Kokain zu suchen. Sie selbst habe nichts davon gewusst – auch nicht, dass sich drei in Alufolie eingewickelte Kugeln in ihrem Kleiderschrank befunden hätten.