Solinger Paar vor Gericht : Drogenhandel auf kleiner Flamme

Solingen Der Prozess gegen ein Solinger Paar startete erst fünf Jahre nach der Festnahme wegen bewaffneten Drogenhandels. Das Gericht stufte es auf einen„minderschweren Fall“ herunter.

Am 26. Juni 2017 um 6.30 Uhr stand die Polizei in der Konrad-Adenauer-Straße in der Wohnung eines heute 40 und 41 Jahre alten Solinger Pärchens, das bereits einige Zeit observiert worden war. Mit Handschellen fixierten die Beamten den Mann, der offensichtlich eilig den brisanten Inhalt von Tupperdosen in der Toilette entsorgen wollte. Dabei handelte es sich um 300 Gramm Amphetamine. Weitere Vorräte fanden sich im Kühlschrank.