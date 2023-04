Solinger vom Landgericht verurteilt Drogen-Razzia im „Kinderzimmer“

Nach einer Razzia im „Kinderzimmer“ eines Solingers klickten am Morgen des 10. November 2022 die Handschellen. Zuvor hatte es Hinweise darauf gegeben, dass der 28-Jährige mit Drogen handelt. Im Zimmer des Angeklagten in dessen Elternhaus waren nicht nur zwei Kilo Marihuana und Haschisch gefunden worden, sondern auch noch vier Messer. Ein solcher Waffen-Fund macht die Sache kompliziert: Auch in diesem Fall wurde „Drogenhandel mit Waffen“ angeklagt, üblicherweise verlängert ein solcher Fund die Haftdauer erheblich. Nun wurde der Angeklagte zu drei Jahren und einem Monat Haft verurteilt, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.