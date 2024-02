Drogelschmuggel und Messerstiche in Solingen Kiloweise Kokain fürs Bergische

Dabei sollen die Taten nach einem ähnlichen Muster abgelaufen sein: Ein zuvor mit dem Transport beauftragter Kurier soll mit einem präparierten Pkw und dem für den Ankauf nötigen Bargeld nach Belgien oder in die Niederlande geschickt worden sein. Dort soll jeweils mindestens ein Kilo Kokain in einem für den Schmuggel geschaffenem Fahrzeugversteck verstaut worden sein, um damit in die Bundesrepublik einzureisen. In Deutschland soll das Kokain an Abnehmer in Solingen verkauft worden sein.