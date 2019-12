Ansteckende Krankheit : Drei Kinder an Tuberkulose erkrankt – Stadt testet Mitschüler

Solingen Betroffen sind die Kita eines freien Trägers, die Grundschule Scheidter Straße und das Mildred-Scheel-Berufskolleg.

Es ist eine große Aufregung, auf die alle Betroffenen in der Vorweihnachtszeit sicherlich liebend gern verzichtet hätten. Wie die Stadtverwaltung am Dienstag bekanntgegeben hat, sind in den zurückliegenden Wochen in Solingen mehrere neue Fälle von Lungentuberkulose aufgetaucht. Betroffen von dieser besonders ansteckenden Variante der Krankheit sind demnach drei Kinder einer Familie, die sich nun in ärztlicher Behandlung befinden.