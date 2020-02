Interview Dr. Kay Zerlin : „Gemeinsam gute Lösungen gefunden“

Info

Zur Person Der gebürtige Solinger hat Chemie studiert und arbeitete von 2002 bis 2004 als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Bergischen Universität in Wuppertal. 2005 wurde Kay Frank Zerlin promoviert. Es folgten Stationen beim Projektträger Jülich, beim Cluster BIO.NRW in Düsseldorf und einer Wirtschaftsberatung. 2010 begann der heute 42-Jährige als Referent beim Ministerium. Im August 2019 wurde Zerlin zum Ministerialrat befördert.

Politische Karriere Kay Zerlin trat 1998 in die Partei ein. 2004 wurde er Ratsmitglied, nachdem er sich schon ein Jahr vorher im Kulturausschuss engagiert hatte. Von 2009 bis 2011 war er in Solingen Parteivorsitzender; seit 2015 ist er stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Neben seiner Tätigkeit als Vorsitzender des Finanzausschusses und finanzpolitischer Sprecher der Partei ist Zerlin auch noch in anderen Ratsgremien aktiv. Seine Nachfolge im Finanzausschuss ist noch nicht geregelt; im Rat ist Markus Preuß der nächste Nachrücker.