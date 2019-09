Dorper Kirche : Turmsanierung ist auf der Zielgeraden

In den nächsten Tagen beginnt der letzte Abschnitt der Arbeiten. Bis zur Adventszeit soll die Baustelle Geschichte sein.

Der reflexartige Blick der Anwohner in Richtung Turmuhr endet noch immer mit der sofortigen Enttäuschung – schließlich ist der Turm der Dorper Kirche weiter komplett eingerüstet. Doch dieser Zustand soll nicht mehr von langer Dauer sein: „Wir sind auf der Zielgeraden“, versichert Pfarrer Joachim Römelt. Denn nachdem die Arbeiter im maroden Gemäuer seit Februar rund 3000 Steine ausgetauscht und die ersten drei von vier nötigen Putzschichten – Vorspritz, Ausgleichsputz und Unterputz – aufgetragen haben, ist auf der Baustelle inzwischen das Material eingetroffen, das Kirchenbesucher und Passanten zukünftig sehen werden: eine Spezialmischung, die Restaurator Rochus Michnia speziell für den Dorper Kirchturm entwickelte.

Dieser neue Oberputz, erklärt Römelt, werde optisch dem altbekannten nachempfunden sein. Und er bringe eine besonders wichtige Eigenschaft mit: Er könne eingedrungenes Wasser wieder abgeben. Denn gerade der Regen hatte dem Bauwerk in der Vergangenheit mächtig zugesetzt. Ausführendes Unternehmen bei den Arbeiten ist die Firma Nüthen. Sie wird den neuen Putz maschinell auf den markanten Turm auftragen.

Nach dem Ende der Putzarbeiten gilt es noch, die Schallluken wieder einzusetzen und die Befestigungsspuren des Gerüsts zu beseitigen. Die kalkulierten Kosten für die Sanierung beziffert die evangelische Gemeinde auf 713.000 Euro. „Wir werden gut in diesem Rahmen bleiben“, betont Römelt. Um das Geld aufzubringen, galt es für die Bauherren, Kräfte zu bündeln: Ein großer Anteil stammt aus der Bürgerstifung Dorper Kirche unter dem Dach der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, die ihrerseits Geld zur Verfügung stellte. Weitere Säulen der Finanzierung sind Eigenmittel der Gemeinde – und Spenden: 64.000 Euro kamen bislang zusammen. Weitere 36.000 strebt die Gemeinde noch an – und bietet dazu wie zuletzt eine Reihe von Benefiz-Veranstaltungen an. „Wir haben das Glück, dass sich viele engagierte Leute einbringen“, berichtet Pfarrer Römelt.