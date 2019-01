Denkmalschutz in Solingen : Dorper Kirche: Turm wird saniert

Die Dorper Kirche auf der Krahenhöhe gehört zu den markantesten Gebäuden Solingens. Das Gotteshaus ist als regelrechte Landmarke von vielen Punkten der Innenstadt aus zu sehen. Foto: Köhlen, Stephan (TEPH)/Köhlen, Stephan (teph)

Solingen Fast das gesamte Jahr 2019 wird der Kirchturm eingerüstet sein. Von 2004 bis 2007 war bereits das Haupthaus restauriert worden.

Sie gehört zu den weithin sichtbaren Landmarken Solingens. Seit dem Jahr 1914 thront die Dorper Kirche über dem Osten der Stadt. Doch in den kommenden Monaten müssen sich die Betrachter des denkmalgeschützten Gebäudes an einen neuen Anblick gewöhnen. Denn spätestens Mitte Januar, vielleicht schon in der kommenden Woche, wird der Turm des evangelischen Gotteshauses an der Schützenstraße vollständig hinter Baugerüsten verschwinden.

Der Hintergrund: Nachdem das Schiff der Kirche bereits in den Jahren zwischen 2004 und 2007 einer vollständigen Sanierung unterzogen worden ist, steht nunmehr die Instandsetzung des rund 30 Meter hohen Turmes an. Wie es am Donnerstag aus der evangelischen Kirchengemeinde Solingen-Dorp hieß, soll dieser Teil des Bauwerks aus dem frühen 20. Jahrhundert ebenfalls umfassend renoviert sowie für die folgenden Jahrzehnte gesichert werden.

INFO Ein Beispiel des bergischen Jugenstils Bau Die Kirche wurde 1914 eingeweiht. Nach dem Zweiten Weltkrieg erhielt die Kirche einen neuen Innenraum. So wurde auf die Holzvertäfelung verzichtet. Architekt Die Pläne stammen vom Elberfelder Architekten Arno Eugen Fritsche. Die Kirche gilt als markantester Jugendstil-Bau der Region.Seit 1998 ist sie Baudenkmal.

„Bei der Sanierung vor einigen Jahren wurden am Turm nur einige eher oberflächliche Reparaturen vorgenommen, die sich damals nicht aufschieben ließen“, sagte ein Gemeindesprecher auf Anfrage unserer Redaktion. So beschränkten sich die Verantwortlichen seinerzeit darauf, einzig die gröbsten Schäden zu beseitigen, während etwa eine neue Verputzung des Turms auf einen späteren Zeitpunkt verlegt wurde.

Ein Zeitpunkt, der nun gekommen ist. Nach den momentanen Plänen wird sich die Sanierung des Kirchturms über mehrere Monate erstrecken. Geht alles nach den Vorstellungen der Gemeinde, sollen sich die Arbeiten bis in den November ziehen, ehe der Turm wieder in neuem Glanz erstrahlen dürfte.



Garath : Abbau des Kirchturms hat begonnen

zurück

weiter

Wie bei der Restaurierung des Kirchenhauptgebäudes in der Zeit von 2004 bis 2007 wird die Maßnahme von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz begleitet, die am Donnerstag noch einmal die bisherigen Anstrengungen für den Erhalt der Dorper Kirche sowie die damit einhergehende Kooperation lobend hervorhob. „Die seit gut 15 Jahren mit Beteiligung der treuhänderischen Bürgerstiftung Dorper Kirche in der Deutschen Stiftung Denkmalschutz laufende Instandsetzung der Kirche in Dorp ist ein vorbildliches, von bürgerschaftlichem Engagement getragenes Projekt“, sagte eine Sprecherin der Stiftung Denkmalschutz.

Umsonst wird die Renovierung des Gotteshauses allerdings auch dieses Mal nicht zu haben sein. Wie schon während der ersten Sanierungsphase sollen erneut Spenden helfen, das Vorhaben zu stemmen, wozu die Gemeinde sowie die Stiftung Denkmalschutz kommende Woche nähere Informationen geben. Vor rund eineinhalb Jahrzehnten war beispielsweise von privaten Spendern eine Summe von anderthalb Millionen Euro aufgebracht worden, die anschließend in die Instandsetzung der Kirche floss.

Die Bürgerstifung Dorper Kirche war im Jahr 2004 von Thomas und Beate Busch mit der Kirchengemeinde ins Leben gerufen worden. Das Stiftungskapital darf nicht angetastet werden. Ausschließlich die Zinserträge sind dafür vorgesehen, in die Sanierung zu fließen, wodurch eine langfristige Ausstattung mit Kapitel zum Erhalt des Baus zur Verfügung stehen soll.