Verkehr in Solingen Doppelkreisel wegen Bauarbeiten gesperrt

Der Umbau der so genannten Ohligser Spinne – gemeint ist der „Doppelkreisel“ zwischen Lenne-, West-, Lippe- und Emscherstraße – startet am Dienstag, 14. November. Das teilt jetzt die Stadtverwaltung mit. Die entsprechenden Aufträge seien in der vergangenen Woche vergeben, Infobriefe an die Anwohner am Donnerstag, 9. November, verteilt worden. Die Bauarbeiten sollen drei Monate dauern.