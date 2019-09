Diskussion um sexistische Werbung in Aufderhöhe : Das Recht auf Geschmacklosigkeiten

Meinung Ein sexistischer Slogan sorgt in Aufderhöhe für Ärger. Dabei ist es im Netz viel schlimmer.

Den die Rocker, da wollen wir von Beginn klare Kante zeigen, zuletzt doch arg vermissen ließen. Um es deutlich zu sagen: Das Banner, das seit kurzem die Außenfassade des „Living Dead“-Vereinsheims in der alten Gaststätte „Beim Öhm“ in Aufderhöhe schmückt , gehört zu den eher geschmacklosen Exemplaren seiner Art.

Wobei die sexistische Party-Werbung „Titten, Ärsche, Reibekuchen“ – sozusagen als Subtext – durchaus eine ernstzunehmende Botschaft bereit hält. Jedenfalls dürfte jedem oder jeder, der oder die das Motto liest, von Beginn an bewusst sein, auf was er beziehungsweise sie sich einlässt, wenn man mit dem Gedanken spielen sollte, sich auf die Gästeliste der Rocker setzen zu lassen. Kurzum: Wem schon das Partymotto missfällt, sollte es tunlichst vermeiden, bei den Rockern mitzufeiern.

Womit wir uns dem entscheidenden Punkt nähern. In einer freien Gesellschaft besteht weder die Pflicht zu einer gesitteten Party, noch zu einer geschmackssicheren Ausdrucksweise. Ja, wer will, kann sogar den größten Schwachsinn verbreiten, solange er sich nicht – zum Beispiel durch Beleidigen eines anderen – strafbar macht.

Eine Beleidigung setzt indes voraus, dass der Adressat der Beleidigung dieselbe auch als solche wahrnimmt. Was im Fall des „Living Dead“-Plakats wohl auszuschließen ist. Denn Adressaten könnten ja nur die Frauen sein, die an der Party am 14. September teilnehmen. Und die dürften wiederum kaum beleidigt sein, würden sie sonst doch gewiss zu Hause bleiben und die Feier mit Nichtbeachtung strafen. Was auch eine Strategie wäre für all jene, die täglich an dem Vereinsheim vorbeifahren und sich ärgern.