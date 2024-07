Diskussion um Gewerbeflächen in Solingen Appell der Grünen: „Runter von den Bäumen“

In der Diskussion um den Umgang mit Gewerbeflächenreserven in Solingen und die Kritik von CDU und FDP an deren Haltung dazu liefert die Ratsfraktion der Grünen jetzt eine Replik. „Wirtschaftspolitik ist es wert, diskutiert zu werden und nicht nur polemisch zu reagieren,“ sagt der finanzpolitische Sprecher Holger Poschen und bezeichnet die jüngsten Äußerungen der CDU als „verbalen Ausrutscher“. Diese hatte die Vorschläge der Grünen, auf eine weitere Erschließung von Gewerbeflächen insbesondere am Buschfeld zu verzichten, als „katastrophal“ bezeichnet und deren Wirtschaftspolitik als „zukunftsvergessen“ bezeichnet.