Dirtshakes kehren auf die Bühne zurück

Solingen Die Musiklegenden Dirtshakes sind zurück und geben am Freitag ein Konzert.

„Solingen – Rock City No. 1“ – den Spruch kennt fast jeder. Erfinder dieses Markenzeichens ist Jens Stuhldreier, Sänger und Gitarrist der Dirtshakes, die die Solinger Musikszene in den frühen 2000ern prägten wie kaum eine andere Band. „Wir hatten einmal im Monat in der Cobra den Rock’n’Roll-Freitag, an dem wir zusammen mit anderen Bands der Szene gespielt haben“, erinnert sich Jens Stuhldreier.

Etwa 150 Bands gab es zu der Zeit in Solingen. Das Garagen-Rock-Revival war auch durch internationale Bands wie die Strokes und Hives voll im Gange und die Dirtshakes – damals alle in ihren Dreißigern – waren so etwas wie die Keimzelle der Solinger Szene, die mit jungen Bands wie den Floozies und Phonotones neu aufblühte.

Mitte der 2000er war auch hier die Luft raus und das letzte Album „At The Action Thriftstore“ liegt bis heute unveröffentlicht in der Ecke. Die Dirtshakes gibt es allerdings wieder – zwar eher auf sporadischer Basis, aber in Urbesetzung und mit allen alten Hits. „Wir wurden 2015 für das ,Get Lost Festival‘ in Hamburg angefragt und haben es noch mal versucht“, erzählt Jens Stuhldreier. Es folgte eine ausverkaufte Show im Sonic Ballroom in Köln, und morgen geht es erstmals zurück in die Heimatstadt. Im Waldmeister spielen die Dirtshakes zusammen mit drei befreundeten Bands, mit denen sie schon in ihrer Jugend die Bühnen teilten. „Wir freuen uns auf einen tollen Abend mit vielen Freunden“, sagt Jens Stuhldreier.