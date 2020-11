Digitalisierung in Solingen : #Umdenken bietet jetzt eine Austauschplattform

Solingen Wirtschaftsförderung, Wirtschaftsjunioren und einige Unternehmen aus der Klingenstadt hatten in Kooperation mit der Stadt angekündigt, den Prozess der Digitalisierung an den Solinger Schulen zu unterstützen.

(uwv) „Schule–Wirtschaft # Umdenken“ heißt der Kooperationsansatz zwischen Wirtschaft und Schule in Corona-Zeiten, aber vor allem auch für die Zeit danach. Eine Zwischenbilanz wurde im Oktober gezogen. Nun legt die Initiative mit einer Austauschplattform für alle Schulen und den Eltern von Kindern an Solinger Schulen konkret nach. Die neue „Solinger-Austauschplattform für Lehrerinnen/Lehrer und für Eltern von Kindern an Solinger Schulen“ bietet damit jetzt eine ergänzende Hilfestellung für alle Betroffenen und Beteiligten an. Dies teilt die Wirtschaftsförderung mit.