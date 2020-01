Digitalisierung in Solingen : Neue Software startet erst im Juli

Digitalisierung in Solingen

Solingen Eigentlich sollte das neue Software-Programm im Jobcenter dafür sorgen, dass dort schneller gearbeitet werden kann und die Wege kürzer werden. Doch der Weg bis zum Einsatz der neuen Software ist nicht so kurz, wie sich das Jobcenter und die Stadt Solingen vorgestellt haben.

Die PROSOZ-Software soll die Verwaltung und das Auszahlen sozialer Hilfen vereinfachen. Außerdem soll in Zukunft auch die Grundsicherung mithilfe der Software verwaltet werden. Um das zu erreichen, suchten Stadt und Jobcenter schon Ende 2017 eine neue Software, die das alte Verfahren AKDN-sozial ablösen sollte, sagt Dirk Wagner, Digitalisierungsbeauftragter der Stadt Solingen.

„Es war ein umfangreicher Auswahlprozess“, sagt Wagner. Seine Kollegen seien durchs ganze Land gefahren, haben mit anderen Kommunen gesprochen, sich verschiedene Systeme angeschaut, sagt Wagner. Am Ende haben sie sich für PROSOZ entschieden. Das Unternehmen aus Herten im Ruhrgebiet bietet Software-Programme für Kommunen in ganz Deutschland an.