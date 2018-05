Stefan Pill: "Diese Woche lassen wir Krokodil Heidi frei"

Info

Großfeldschach und Fünf-Meter-Turm

Zur Person Schwimmmeister Stefan Pill arbeitet seit 1996 für die Stadtverwaltung. Seit 18 Jahren ist er in den wärmeren Monaten für das Heidebad zuständig. Marco Bacchi ist in der 20. Saison in Ohligs aktiv. Angebot Das Heidebad hat zwei je 50 Meter lange Becken; eines mit acht Bahnen für Schwimmer, das andere für Nichtschwimmer. Es gibt ein separates Sprungbecken. Außerdem kann man Großfeldschach, Tischtennis, Basketball, Beachvolleyball, Beachsoccer und Boccia spielen oder sich an einem Sandstrand mit Liegestühlen aalen. Besucherzahlen 2000 bis 2500 Besucher kommen an Spitzentagen, um sich zu erfrischen. In den Jahren 2003 (insgesamt rund 75.000 Besucher) und 2006 (52.000) waren es auch schon einmal 4000. 2017 lag die Besucherzahl bei etwa 25.000. Öffnungszeiten Von 10.30 Uhr bis 19.30 Uhr (Wasserzeit bis 19 Uhr). Bei schlechtem Wetter bleibt das Freibad geschlossen. Darüber informieren im Internet die Stadt (www.solingen.de) und das Heidebad (www.facebook.com/HeidebadOhligserHeide).