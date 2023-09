Einkaufen in Solingen Diese Solinger Supermärkte bieten Lieferdienste an

Um über 100 Quadratmeter hat der Rewe-Supermarkt in Aufderhöhe seine Verkaufsfläche mit seinem Umbau erweitert. Insgesamt sind es nun 1900 Quadratmeter, auf denen mehr als 28.000 Artikel zu finden sind. 73 Mitarbeiter zählt die Filiale der Supermarktkette an der Friedenstraße, vier sind mit der Erweiterung zusätzlich eingestellt worden. Dennoch wurde auch ein so genannter Self-Checkout-Bereich eingerichtet: An diesen Kassen können Kunden ihre Waren selbst einscannen und eigenständig bezahlen.