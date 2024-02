Fahrbahn- und Gehwegschäden in Solingen Diese Straßen bessert die Stadt als nächstes aus

Wer mit dem Auto in Solingen unterwegs ist, der spürt es ganz deutlich – bedingt durch den Frost in den vergangenen Monaten hat sich der Zustand mancher Fahrbahnbeläge im Statgebiet weiter verschlechtert. So zum Beispiel auf dem Weg von Ober- nach Unterburg auf der Wermelskirchener Straße. Das heißt Arbeit für Solingens „Plätzchenkolonne“: Was das ist und welche Sanierungen jetzt anstehen, erläutert Stadtsprecherin Sabine Rische.