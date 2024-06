EM-Begeisterung Fahnen an Häusern und Autos – an diese Regeln müssen sich die Solinger Fußballfans halten

Seit einer knappen Woche läuft die Fußball-EM. Und nachdem die deutsche Mannschaft mit dem 5:1 beim Eröffnungsspiel gegen Schottland am Freitag einen gelungenen Einstieg in das Turnier hat feiern können, ist die Stimmung auch in Solingen zuletzt angestiegen – was sich unter anderen an Auto-Fähnchen sowie am Flaggen erkennen lässt, die an Hausfassaden angebracht sind oder an Fahnenmasten in Gärten flattern.