Fotos Diese Prominenten stammen aus Solingen

Pina Bausch war eine der bedeutensten Tänzerinnen des 20. Jahrhunderts sowie Gründerin des nach ihr benannten Tanztheaters in Wuppertal. Als Choreografin und Mitbergründerin einer Tanzform gilt sie auch nach ihrem Tod am 30. Juni 2009 als Kultfigur in der Szene. Geboren wurde sie am 27. Juli 1940 in Solingen.