Einbrecher waren aktiv : Diebe stehlen Messer, Tabak und Bargeld

Solingen Drei Einbrüche registrierte die Polizei in den vergangenen Tagen im Solinger Stadtgebiet.

Solingen (red) In ein Haus an der Lindenbaumstraße drangen Einbrecher am vergangenen Wochenende an. Sie hebelten nach Polizeiangaben eine Schiebetür auf und suchten nach Wertgegenständen. Bislang liegen noch keine Angaben zur Beute vor. Durch eine eingeschlagene Fensterscheibe stiegen Einbrecher zwischen dem 22. und 25. November in ein Büro an der Lüneschlossstraße ein und erbeuteten mehrere Messer. Auf Tabakwaren und Bargeld hatten es Einbrecher in der Nacht von Sonntag auf Montag an der Cronenberger Straße abgesehen.