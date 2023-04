Veranstaltungen und Events Die wichtigsten Termine für Solingen 2023

Ohligs verwöhnt

1. bis 3. September 2023

Schon am Freitagabend gibt es Live-Musik, am Samstag Verwöhn-Angebote lokaler Händler und Gastronomne, abends auch Live-Musik. Am Sonntag dann „Kunst verbindet und vernetzt“ in Zusammenarbeit mit dem City Art Project.

Freitag von 15 bis 22 Uhr, Samstag von 11 bis 22 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr. Verkaufsoffener Sonntag von 13 bis 18 Uhr.