Ausstellung in Solingen Künstler beichten in der Galerie SK

Die Ausstellung „Call it Absolution“ der Gruppe „Die weisse Wand“ – Ana Gropp-Kondic, Anja Kreitz, Britta Frechen, Gabi Rottes, Jasmin Hantl und René Sikkes – wird am Sonntag, 19. November, um 15 Uhr in der Galerie SK in den Güterhallen im Südpark (Alexander-Coppel-Str. 44) eröffnet. Sie endet am 17. Dezember.

Öffnungszeiten der Galerie SK mittwochs und donnerstags von 17 bis 19 Uhr, sonntags von 14 bis 17 Uhr.