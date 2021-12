Imposante Adventsstimmung : Die Weihnachtshäuser von Solingen

Solingen Die Solinger sind seit Wochen in Weihnachtsstimmung. Überall im Stadtgebiet sind die Fassaden mit Lichterketten geschmückt, viele Vorgärten oder Treppenaufgänge sind dekoriert.

In den meisten Fällen sind es nur weiße Lichter - aber es gibt auch zahlreiche Hausbesitzer, die auf ihrem Grundstück eine „Christmas Show“ bieten. Die auffälligisten Weihnachtshäuser haben wir entdeckt in Rüden, an der Remscheider Straße, an der B229 gegenüber dem ehemaligen Öhm, in Oberburg oder an der Friedrich-Ebert-Straße.