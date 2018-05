Solingen : Die Wanderhure bei den Lehman Brothers

Ein Stück, welches Programmplanerin Anna Frantzen besonders am Herzen liegt: "Kriegerin" nach dem Film von David Wnendt. Foto: Volker Beushausen

Solingen Neue Inhalte für ein neues Publikum im Theater und Konzerthaus: Das Programm für die Saison 2018/2019 wurde vorgestellt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jan Crummenerl

Sie haben nicht gerade zufällig eine kleine Herde Pferde dabei? So fünf bis sechs Exemplare? Oder sie stehen wenigstens bei Ihnen im Garten oder auf der Terrasse? Nicht? Schade. Denn sonst könnten Sie mal eben ihre Warmblüter zusammen auf die Küchenwaage stellen. Die müsste dann so zweieinhalb Tonnen anzeigen.

"theaterlust" zeigt am 10. Oktober das Schauspiel "Die Wanderhure". Foto: Posch

Genauso gewichtig ist das Kulturprogramm für die Saison 2018/19, das jetzt das Kulturmanagement der Stadt vorstellen konnte. Zweieinhalb Tonnen wiegen die 10.000 Exemplare des Programmbuches, in dem - neben dem Magazinteil - rund 170 Veranstaltungen auf gut 180 Seiten vorgestellt werden: vom Philharmonischen Konzert bis zum Kindertheater. "Wir decken viele Sparten ab und bieten wieder ein umfangreiches Programm", sagt Anna Frantzen vom Kulturmanagement.

Das Ensemble "DantzaZ" kommt am 7. Juni 2019 nach Solingen. Foto: Razqiun

Info Vorverkauf beginnt am 2. Juli Das neue Programmbuch für die Spielzeit 2018/2019 liegt im Theater und Konzerthaus aus sowie in den Bürgerbüros und weiteren Einrichtungen. Der Vorverkauf beginnt ab 2. Juli, für Abonnenten vorab ab 18. Juni. Das Programm und alle Infos (auch zu Kassenöffnungszeiten) finden sich auch im Internet: www.theater-solingen.de

Dabei gibt es neben dem Bewährten auch Neues. "Dazu gehört etwas erstmals das Theaterfest am 16. September. Eine Art Tag der offenen Tür, mit dem wir alle Altersgruppen ansprechen wollen." Das Fest zur Eröffnung bietet einen Blick auch hinter die Kulissen, Führungen und Workshops, Puppentheater für Kinder und natürlich wird niemand darben müssen. Verwaltungsleiter Jörg Pauli: "Es soll eine leichtfüßige Möglichkeit sein, das Theater und Konzerthaus als ein Haus für alle kennenzulernen". Niederschwelligkeit lautet auch das Stichwort für Hans Knopper, Chef des Kulturmanagements. "Wir müssen mit veränderten Situationen umgehen. Ein neues und vor allem junges Publikum braucht auch neue Themen." So gibt es neben Komödien und Klassikern von Sophokles oder Brecht auch ein halbes Dutzend Stücke in der Schauspielreihe, die Bühnenfassungen von Romanen oder Filmen sind. Etwa "Die Wanderhure" oder "Tintenherz".

Zwei dieser Bühnenfassungen liegen Anna Frantzen besonders am Herzen, weil sie aktuell sind und auch auf ein junges Publikum zielen. Da wäre die Komödie "Willkommen bei den Hartmanns" nach dem Film von Simon Verhoeven. Die gut situierten Hartmanns (sozial unausgelastete Ehefrau, Workaholic-Gatte und pubertierender Nachwuchs) nehmen einen afrikanischen Asylbewerber bei sich auf. "Dieses Thema wird pfiffig und witzig verpackt." Ernster geht es bei der "Kriegerin" nach dem Film von David Wnendt zu. Die zu einer rechtsradikalen Jugend-Clique gehörende Marisa verletzt absichtlich zwei junge Flüchtlinge - und allmählich regt sich ihr Gewissen. Mit "wie ein moderner Brecht" wird das Schauspiel "Lehman Brothers" beworben. Die drei aus Deutschland stammenden Brüder stehen für 150 Jahre Kapitalismus in den USA, der zuletzt zum Finanzkollaps 2008 führte.



zurück

weiter

Experimentell wird es bei der Neuauflage des Taschenopernfestivals in Zusammenarbeit mit der Wuppertaler Musikhochschule. Hans Knopper: "Wir möchten zeigen, was sich heute gute Komponisten und Theatermacher ausdenken, zeigen, was in den Köpfen vorgeht, die sich mit neuen Wegen beschäftigen." Sein Ziel ist eine intensivere Zusammenarbeit mit dieser Hochschule.

Bewährt hat sich so eine Kooperation mit der Musikhochschule in Köln. So gibt es auch in der kommenden Saison wieder die Solinger Eigeninszenierung unter Regie von Igor Folwill. Diesmal wird in der komischen Oper "Die lustigen Weiber von Windsor" von Otto Nicolai dem ebenso versoffenen wie lüsternen Aufschneider Sir John Falstaff frei nach Shakespeare gezeigt, wo der Hammer hängt. Daneben gibt es Klassiker wie "Die Hochzeit des Figaro" oder "Schwanensee". Freunde des Musicals sollen bei "Kiss me, Kate!" oder "The Addams Family" auf ihre Kosten kommen. Der Bekehrung eines Fieslings widmet sich das Stadtensemble mit seinem Stück nicht nur für Kinder mit Dickens' "Weihnachtsgeschichte".

Unter den Neuerungen ist auch ein Abo für Kinder und eine neue Leitung der Reihe "Weltmusik". Es konnte Tom Daun gewonnen werden. Hier geht die Reise der "Karawane" - so der Titel der Reihe - von Westafrika über Persien bis hin zum Obertongesang aus der mongolischen Steppe. Mit zweieinhalb Tonnen Programm verspricht die neue Saison gewichtig, aber nicht schwerfällig zu werden.

(cmr)