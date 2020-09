Kostenpflichtiger Inhalt: Radverkehr-Infrastruktur : Die Tücken der Solinger Radwege

Foto: Guido Radtke 8 Bilder Problemstellen im Solinger Radwege-Netz

Missverständliche Markierungen Fakten + Hintergrund Die Zahl der Radfahrer in Solingen wächst kontinuierlich, was auch die hohe Teilnehmerzahl beim „Stadtradeln“ belegt. Die Radverkehr-Infrastruktur muss dieser Entwicklung angepasst werden – eine kleine Auswahl an Problemstellen im Stadtgebiet.